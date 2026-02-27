В Пензенской области изменили основания для эвтаназии животных

В Пензенской области внесли изменения в действующий закон об обращении с животными, расширив перечень оснований для эвтаназии. Решение об этом было принято на сессии Заксобра в пятницу, 27 февраля.

Документом введено понятие «экстраординарная ситуация», под которой подразумеваются случаи, когда обеспечить безопасность граждан и предотвратить распространение опасных болезней существующими мерами (отлов бродячих животных, их учет, маркировка и т. д.) невозможно.

Экстраординарной ситуация будет считаться в двух случаях:

- если бездомное животное причинит человеку травмы, несовместимые с жизнью, повлекшие тяжкий или средней тяжести вред здоровью;

- если на территории муниципального образования будет введен карантин по бешенству или другим опасным для человека заболеваниям.

Экстраординарную ситуацию разрешается вводить на срок до 3 месяцев. В это время отловленных собак нельзя будет вернуть на прежние места обитания или передать их в приют.

Также дополнены основания для эвтаназии бездомных животных. Теперь разрешено умерщвлять животное с меткой о владельце, который отказался от питомца, и животное, не переданное в приют или новому хозяину.

Сейчас в регионе разрешена эвтаназия агрессивных либо неизлечимо больных собак.

Документ представлял министр сельского хозяйства Роман Калентьев. По его словам, для реализации инициативы выделения дополнительных средств не потребуется.