Проезд в пензенском транспорте на время подешевеет на 7 рублей

В Пензенской области с 1 марта можно будет сэкономить 7 рублей на проезде в общественном транспорте, оснащенном валидаторами, сообщили в региональном минстрое.

Скидку предоставят на каждую поездку при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон.

«Для этого необходимо заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов, например приложение Mir Pay. Сервис доступен на телефонах с операционной системой Android», - пояснили в ведомстве.

Пассажир прикладывает смартфон к валидатору и дожидается списания средств. Подключения к интернету для этого не нужно. Скидка применяется автоматически.

Акция будет действовать в течение 4 месяцев, по 30 июня включительно. Пензенцы смогут сэкономить на проезде в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 105, а также автобусах № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 134, 149, 165.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

