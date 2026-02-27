СВО: полицейских включили в перечень получателей льгот

В Пензенской области расширили круг получателей региональных мер поддержки. В перечень включили полицейских, выполняющих задачи в зоне СВО. Решение было принято на сессии регионального Заксобра в пятницу, 27 февраля.

Присутствовавший на заседании губернатор Олег Мельниченко напомнил, что в СВО участвует большое количество пензенцев. «Мы распространили наши меры (42) на всех, кроме сотрудников ОВД, которые также на наших освобожденных территориях выполняют задачи с риском для жизни», - отметил он, предложив устранить эту несправедливость.

Согласно материалам, размещенным на сайте Заксобра, претендентов - 65, у них в общей сложности 66 детей в возрасте до 23 лет. 54 сотрудника женаты. При отсутствии у полицейского супруги и детей льготы будут предоставляться его родителям - таковых 9.

На работников органов внутренних дел в числе прочих распространили следующие меры поддержки:

- ежемесячную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости ЖКУ;

- ежемесячную выплату на оплату проезда в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 080 рублей;

- единовременную выплату несовершеннолетним детям граждан участников СВО в размере 50 000 рублей;

- денежную компенсацию на школьное питание детей военнослужащих с 1-го по 11-й классы;

- ежемесячную выплату на обеспечение питанием детей военнослужащих, очно обучающихся в колледжах или техникумах на бюджетной основе;

- единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей в случае гибели военнослужащего при выполнении боевых задач;

- денежную компенсацию на приобретение твердого топлива (не более 12 000 рублей в год);

- единовременную выплату инвалидам СВО (I группа - 100 000 рублей, II - 50 000, III - 25 000).

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.