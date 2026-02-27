В полиции рассказали, как будут бороться с питбайкерами в Пензе

Общество

В полиции рассказали, как будут бороться с питбайкерами в Пензе
Печать
Telegram

Зима заканчивается, а значит, скоро пензенцы снова будут по ночам страдать из-за шума от питбайков. Депутат Сергей Казаков на сессии гордумы в пятницу, 27 февраля, поинтересовался, как предполагают бороться с этим явлением в 2026 году.

«Питбайки - это кроссовые мотоциклы. Документы для их приобретения не требуются. Поэтому весь весенне-летний период фиксируются обращения граждан по поводу шума», - сообщил начальник УМВД РФ по городу Пензе Владимир Лысов.

По его словам, за прошлый год таких обращений было 25-30.

В Пензе полицейские за сезон выявили около 400 питбайкеров и привлекли к административной ответственности 40 несовершеннолетних водителей, 5 из которых находились в состоянии опьянения.

Материалы были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, с каждым родителем провели беседу.

«В этом году рейды будут продолжены», - пообещал Владимир Лысов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
подросток мотоцикл полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!