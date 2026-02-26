27 февраля в Пензенской области осадков не ожидается

В пятницу, 27 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу будет морозно: термометры покажут -7...-12 градусов, местами до -18. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

Днем окажется значительно теплее - 0...-5 градусов. В ночь на субботу в прогнозе -8...-13, без осадков.

В народном календаре 27 февраля - Кирилл Весноуказчик. На Руси верили, что хорошая погода в этот день сулит холодную весну.