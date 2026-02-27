В Пензе не хватает рабочих рук для очистки пешеходных переходов

За уходящую зиму из Пензы вывезли уже 440 000-450 000 кубов снега, сообщил замглавы администрации Ильдар Усманов на сессии гордумы в пятницу, 27 февраля.

Для вывоза уже начали использовать средства следующей зимы, но текущего года, добавил он.

Депутаты обратили внимание Ильдара Усманова, что снег часто вывозится в часы пик.

«Люди едут на работу в сторону центра, а две полосы перекрыто», - возмутился Владимир Мутовкин. Он предложил организовывать эту работу хотя бы после 9 часов утра.

В противном случае, по словам депутата, постоянно создаются предпосылки для ДТП. «Каждый [водитель] пытается пролезть», - пояснил он.

Также у Ильдара Усманова спросили, что нужно сделать, чтобы хотя бы следующей зимой пешеходные переходы в Пензе были нормально очищены от снега. Замглавы администрации сообщил: городу не хватает персонала для этих работ и требуется малогабаритная техника.