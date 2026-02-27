В гордуме обсудили объявления на «стремных металлощитах»

Пензу продолжают заклеивать объявлениями, их можно увидеть на остановках, столбах, заборах и даже деревьях. Почему не идет борьба с этим несанкционированным распространением рекламы, поинтересовался депутат Алексей Шуварин на сессии гордумы в пятницу, 27 февраля.

В качестве примера он привел остановку «Центральный рынок».

«Если вы посмотрите на остановки в районе универмага на улице Чехова - это страх какой-то божий. Мало того что их сделали из каких-то, я извиняюсь за выражение, стремных абсолютно металлощитов, так их теперь все заклеили объявлениями, содрали. Это центр города, это внешний облик. Страшно просто там находиться. Вы не обращали внимание? Какие мероприятия тут планируются?» - спросил депутат директора городской рекламной службы Вадима Муравлева.

Тот пояснил, что правилами благоустройства запрещено размещение объявлений в местах, не предназначенных для этих целей. В КоАП Пензенской области за подобное предусмотрена административная ответственность (штраф для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 50 000 до 100 000 рублей). Однако привлечение к ней не в полномочиях рекламной службы.

«Мы занимаемся вывесками и рекламными конструкциями», - пояснил Вадим Муравлев.

По его словам, с объявлениями активно работают районные администрации.

Вопрос Алексея Шуварина, таким образом, остался без ответа.