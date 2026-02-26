Названы суммы компенсации для пострадавших при паводке

Замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Кудимов рассказал, как те, кто пострадает при паводке, могут получить компенсацию.

По его словам, при введении режима чрезвычайной ситуации на определенной территории ее жителям выплачивается по 10 000 рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости выдается 50 000 рублей, в случае полной утраты - 100 000.

Чтобы получить деньги, необходимо собрать пакет документов, включая акты, фиксирующие повреждение имущества. Начинать стоит с визита в органы местного самоуправления - там должны подтвердить, что тот или иной режим действительно вводился.

В дальнейшем можно обратиться в МФЦ, или министерство ЖКХ и ГЗН, или в тот же орган местного самоуправления, что, как правило, удобнее всего.

Во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте» Михаил Кудимов отметил: компенсация зачастую не может покрыть все расходы, связанные с восстановлением домашнего хозяйства, поэтому людям, проживающим в зоне подтопления, лучше страховать имущество.

Как правило, в Пензенской области паводок приходится на вторую половину марта - первую половину апреля. Наивысший риск из года в год сохраняется в Нижнеломовском и Сердобском районах.

«На сегодняшний день данные показывают, что очень большой снежный покров, запасы воды в нем превышают норму - по крайней мере, среднестатистические показатели для нашего региона. Вместе с тем, так как снег лег довольно рано, земля не промерзла. Вот два фактора, при этом один другому противоречит», - сообщил ранее Михаил Кудимов.