Названы причины роста числа смертельных ДТП в регионе

Начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин назвал основные причины увеличения числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Пензенской области в 2025 году.

По его словам, в первую очередь это связано с ростом автотрафика - через регион стало проходить больше автомобилей, чем раньше. Кроме того, увеличилось количество машин в самом регионе.

Также на ситуации сказывается дефицит кадров в ДПС. Некомплект сейчас составляет около 18%, уточнил Павел Гаврилин, отметив, что охватить все проблемные вопросы в условиях нехватки кадров сложно.

Чаще всего трагедии случаются на федеральных трассах.

Основных причин три: несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на встречную полосу и личная недисциплинированность участников дорожного движения.

«Чем лучше дороги, тем тяжелее последствия ДТП», - констатировал Павел Гаврилин.