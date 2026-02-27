Матерям-героиням будут предоставлять земельные участки

В Пензенской области матерям-героиням будут бесплатно предоставлять в собственность земельные участки под строительство индивидуального жилья. Соответствующее решение депутаты регионального Заксобра приняли на сессии в пятницу, 27 февраля.

Речь идет о женщинах, удостоенных звания «Мать-героиня», проживающих на территории области и не получающих ежемесячную выплату.

«Минимальный размер надела составляет 0,08 гектара в границах городских населенных пунктов и 0,25 гектара в сельских населенных пунктах и на землях иных категорий, максимальный - 0,12 гектара и 0,3 гектара соответственно», - уточнили в Заксобре.

Заявительница сможет выбрать участок в порядке очередности в зависимости от даты и времени постановки на учет.

Решение о предоставлении земли принимается органом местного самоуправления, куда и следует подавать необходимые документы. Участок можно получить только один раз.

В материалах к законопроекту, размещенных на сайте Заксобра, указано, что в Пензенской области пока нет женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Оно присваивается социально ответственным россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, обеспечившим надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.