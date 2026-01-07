Стало известно, почему большие автобусы не ходят до Нефтяника

В Пензе пока нет возможности запустить автобусы большого класса № 25 до Нефтяника, сообщили в региональном минстрое.

4 большие машины вышли на маршрут, связывающий Зарю и центр Пензы, 5 января. Горожане давно просили об этом. Однако жители Нефтяника, старой Зари, поселков Ласточкино гнездо 1 и 2 были разочарованы, узнав, что эти автобусы ходят только до улицы Турищева.

В Сети они поинтересовались, почему было принято такое решение. Им ответил представитель областного минстроя.

«В целях подготовки к организации движения автобусов большой вместимости администрацией города Пензы в ходе проведения ремонтных работ на улице Новоселов была создана необходимая дорожная инфраструктура.

В настоящее время запуск движения автобусов большого класса до поселка Нефтяник не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих инфраструктурных условий», - сообщил он на странице губернатора во «ВКонтакте».

Жители Нефтяника могут пользоваться автобусами № 25 среднего класса. Их на маршруте 10.