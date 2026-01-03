Чистить Пензу от снега вышли более 240 спецмашин

Осадки в Пензе не стали сюрпризом для коммунальщиков: к изменениям погоды готовились, сообщил глава города Олег Денисов утром в субботу, 3 января.

По его словам, за выходные в Пензе выпадет до 20 см снега.

В своем телеграм-канале Олег Денисов написал, что на линию вышли более 100 единиц техники и 110 сотрудников «Пензавтодора», а от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - 140 спецмашин и более 400 дворников.

«В частном секторе работают десятки тракторов, выделенных районными администрациями. Предприятия и организации тоже очищают свои территории», - добавил глава города.

Олег Денисов лично принял участие в уборке снега: он традиционно помог дворнику расчистить лестницу у своего подъезда и путь к нему.