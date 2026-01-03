Чистить Пензу от снега вышли более 240 спецмашин

Общество

Чистить Пензу от снега вышли более 240 спецмашин
Печать
Telegram

Осадки в Пензе не стали сюрпризом для коммунальщиков: к изменениям погоды готовились, сообщил глава города Олег Денисов утром в субботу, 3 января.

По его словам, за выходные в Пензе выпадет до 20 см снега.

В своем телеграм-канале Олег Денисов написал, что на линию вышли более 100 единиц техники и 110 сотрудников «Пензавтодора», а от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - 140 спецмашин и более 400 дворников.

Чистить Пензу от снега вышли более 240 спецмашин

«В частном секторе работают десятки тракторов, выделенных районными администрациями. Предприятия и организации тоже очищают свои территории», - добавил глава города.

Олег Денисов лично принял участие в уборке снега: он традиционно помог дворнику расчистить лестницу у своего подъезда и путь к нему.

Чистить Пензу от снега вышли более 240 спецмашин

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
снег уборка погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!