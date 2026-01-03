Проблемами с водой в Засечном заинтересовался следком

Информация в соцсетях о некачественном водоснабжении жителей села Засечного в Пензенском районе заинтересовала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Люди пожаловались, что в их дома поступает «желтая жижа», непригодная для потребления и бытовых нужд из-за наличия примесей. Они рассказали, что обращались в профильные структуры, но ничего не изменилось.

«У ребенка - зуд, красные пупырышки с белой пленкой, он постоянно чешется. У меня тоже зуд и выпадают волосы. Мы уже не знаем, куда обращаться... Самое странное - днем вода нормального цвета, а ровно в 19:00 она превращается в желтую жижу. Пробы воды брали днем для прокуратуры - результат нулевой, проблемы «не нашли», - рассказала жительница Засечного.

В областном управлении СКР организована процессуальная проверка по данной информации. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Игнатенкову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

«Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в информационном центре СКР.