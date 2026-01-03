В каменскую больницу купят аппараты для мониторинга состояния диабетиков

В 2026 году в Каменскую центральную районную больницу имени Г. М. Савельевой поступит 12 единиц нового оборудования для межрайонного эндокринологического центра, сообщили в областном минздраве.

Аппараты - автоматический рефрактометр, экзофтальмометр, оптический когерентный томограф, портативный допплеровский аппарат и др. - предназначены для диагностики заболевания и мониторинга состояния людей, больных сахарным диабетом.

«В нашем учреждении будет создана материально-техническая база, позволяющая пациентам не только получать консультацию, но и проходить лечение», - отметил главный врач больницы Сергей Никишин.

Сахарный диабет - это не просто повышенный уровень глюкозы в крови: заболевание затрагивает все органы и системы организма. Без лечения диабет вызывает осложнения, серьезно ухудшающие качество жизни и нередко приводящие к инвалидизации или преждевременной смерти (слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт).

За 10 месяцев 2025 года во время диспансеризации впервые выявили сахарный диабет у 1 866 жителей Пензенской области.