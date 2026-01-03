В ночь на 3 января началась первая геомагнитная буря года

В ночь на 3 января началась первая геомагнитная буря года
В ночь на субботу, 3 января, на Земле началась первая магнитная буря 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года», - пояснили ученые.

Уровень бури - G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2.

Ранее стало известно, что число магнитных бурь в 2025 году оказалось рекордным за последние 10 лет. Всего было 69 дней, когда они наблюдались. Ученые связывают это с увеличением количества корональных дыр на Солнце.

«Новый год изначально ожидался не сильно проще, и столь раннее начало добавляет веса этому сценарию», - подытожили в лаборатории.

