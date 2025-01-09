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Происшествия

Названо число пензенцев, получивших обморожение в праздники

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В Пензенской области в новогодние праздники (с 31 декабря по 8 января) два человека получили обморожение. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Состояние пациентов удовлетворительное, они готовятся к выписке», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то что серьезных морозов этой зимой в Пензенской области практически не было, необходимо вовремя принимать меры предосторожности и знать, как защитить себя в холодную погоду.

Так, при отрицательных значениях уличных термометров лучше всего выходить на свежий воздух в нескольких слоях одежды. В комплект нужно включать:

- термобелье, чтобы избавиться от лишней влаги;

- свитер или кофту для сохранения тепла;

- непродуваемые пальто или куртку, чтобы защититься от ветра.

Верхняя одежда должна быть из таких материалов, как шерсть или вискоза, которые позволяют коже дышать.

Перед выходом важно:

- нанести жирный крем на руки и лицо, чтобы защитить кожу;

- не забыть про шапку и шарф, так как голова и шея мерзнут быстрее всего;

- надеть варежки из влагоотталкивающего материала;

- надеть шерстяные носки и вставить войлочные стельки в ботинки, чтобы ноги не замерзли.

Если все же случилось обморожение, следует немедленно зайти в теплое место и вызвать скорую. В ожидании помощи стоит:

- выпить горячего чая;

- переодеться в сухую и теплую одежду;

- постепенно согревать обмороженный участок в воде комнатной температуры.

Нельзя растирать обмороженные участки снегом или спиртом или греть их у огня.

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