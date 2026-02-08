Нарушение прав пензенского инвалида привлекло внимание главы СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалида в Пензе. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

«Мужчина нуждается в регулярном приеме лекарственных препаратов. Однако необходимые медикаменты предоставляются заявителю с регулярными задержками. Обращения в профильные структуры результатов не принесли», - пояснили в ИЦ СКР.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело. Представить доклад о ходе и итогах его расследования поручено руководителю управления Владимиру Игнатенкову.

Исполнение находится на контроле в центральном аппарате.

Ранее стало известно, что за 2025 год прокуратура выявила 1 118 нарушений в сфере законодательства.

В частности, в Пензе, Кузнецке, в Башмаковском, Лунинском, Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Нижнеломовском районах онкобольные, пациенты с редкими и аутоиммунными заболеваниями, диабетом и бронхиальной астмой не получали необходимые (зачастую дорогие) лекарства и медизделия.