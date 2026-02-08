Врач раскрыла тяжелые последствия считающейся легкой ОРВИ

В широком обиходе ОРВИ считается легким заболеванием, но врачи знают, какие серьезные осложнения она может дать. О них рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

При нисходящем пути распространения инфекции (из носоглотки в нижние дыхательные пути) повышается риск развития пневмонии. Пандемия ковида показала, что она может иметь не только бактериальную природу, но и вирусную.

Еще более опасен путь восходящий - к мозговым оболочкам. У детей, например, значительная часть нейроинфекций поначалу проявляют себя как обычная ОРВИ. Следствиями легковесного отношения могут стать энцефалит и тяжелые поражения нервной системы.

Среди бактерий наибольшую угрозу здоровью несут представляют менингококк, гемофильная палочка, пневмококк и листерия - самые частые виновники менингитов. Первые проявления их активности такие же, как у простуды: насморк, боль в горле и высокая температура. Риски на этой стадии выявляют только лабораторные анализы.

Гемофильная палочка способна вызывать еще и отиты. Носоглотка анатомически связана со структурами среднего уха, из-за чего воспаление без труда переходит и на него, и в околоносовые пазухи. Временная утрата слуха, нередкая на этом фоне, может перерасти в устойчивую.

Заранее предугадать исход ОРВИ в каждом конкретном случае невозможно, поэтому важно максимально быстро установить возбудителя и выбрать правильную схему лечения. Для этого требуется точная лабораторная диагностика, в том числе мультиплексные ПЦР-тесты, заключила Любовь Станкевич.