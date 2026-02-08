9 февраля в Пензенскую область придет похолодание

Общество

9 февраля в Пензенскую область придет похолодание
Печать
Telegram

9 февраля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -14...-19 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -9...-14. Обильные осадки в прогнозе не значатся, погодная опасность отсутствует.

К ночи на вторник, 10-е число, похолодает до -18...-23.

На протяжении суток ветер дважды поменяет направление: днем - с ночного западного на северо-западное, обратно - следующим вечером. Скорость в течение дня сохранится в пределах 8-13 м/с, потом слегка уменьшится (до 7-12 м/с).

Ранее метеорологи предупредили, что южный циклон, господствующий в регионе в выходные, в понедельник начнет отступать на восток, а с запада придет холодный скандинавский антициклон.

В народном календаре 9 февраля - Златоустьев огонь. В старину считалось, что если облака идут против ветра - быть снегопаду, а запотевшие стекла обещали приход тепла. Скругленные макушки сугробов после метелей предвещали хороший урожай.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!