В гордуме обсудили судьбу освободившейся в Пензе земли

Судьбу освободившихся земельных участков в Заводском районе и на Южной Поляне обсудили на заседании в Пензенской гордуме во вторник, 17 марта.

В частности, депутаты поинтересовались, под какие цели сформированы участки на месте снесенных домов № 35 на Ударной и № 10 на Кулибина.

Им пояснили: есть правила землепользования и застройки, которыми в том числе регулируется размер участка, где может быть реализовано строительство.

Так, на улице Ударной предусмотрена среднеэтажная жилая застройка. Дома вошли в программу переселения, а значит, вид разрешенного использования участка не изменился.

«Не все готовы брать участки с теми видами использования, которые разрешены», - добавил начальник управления муниципального имущества Юрий Блузма.

Представители администрации не смогли уточнить, что будут строить на месте снесенной школы № 25.

Депутат Елена Падалкина попросила уточнить, можно ли будет изменить вид его разрешенного использования.

«Может быть изменение собственником путем обращения в Росреестр», - сообщил и. о. начальника управления управления градостроительства и архитектуры Денис Косауров. Возможно, перед этим понадобится внести изменения в Генплан.

Генплан Пензы был разработан в 2008 году со сроком реализации до 2016-го и окончательно - до 2026-го. Полномочия по его разработке перешли в минград. Денис Косауров предположил, что новый документ будет представлен к концу года.