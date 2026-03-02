Пензенцы начали ездить в автобусах и троллейбусах за 23 рубля

Анонсированная областным минстроем акция действует: с 1 марта в Пензе проезд в общественном транспорте стоит на 7 рублей меньше, если его оплачивать банковской картой «Мир», загруженной в смартфон.

Акция продлится 4 месяца - по 30 июня включительно.

Пензенцы могут экономить на проезде в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 105, а также автобусах № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 134, 149, 165.

Тем, у кого не добавлены данные банковской карты в мобильный платежный сервис (например, в приложение Mir Pay), необходимо внести их, и можно будет получать скидку. Порядок действий следующий: пассажир прикладывает смартфон к валидатору и дожидается списания средств (подключения к интернету не требуется). Билет выдается обычный, со стоимостью проезда 30 рублей, но с карты уходит только 23.

Сервис доступен на телефонах с операционной системой Android.