3 марта в Пензенской области будет идти снег с дождем

3 марта в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой мокрый снег с дождем, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем ртутные столбики выше не поднимутся. К ночи на среду похолодает до -3...-8 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе в регионе из-за пониженного фона атмосферного давления сохранится пасмурная погода; синоптические условия станут благоприятными для образования гололеда.

В старину подмечали: если 3 марта стелется туман, лето окажется дождливым.