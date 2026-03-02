В Заречном и Городище закроют подразделения налоговой службы

С 1 апреля в двух городах Пензенской области закроются подразделения налоговой службы. Об этом региональное управление ФНС РФ предупредило в понедельник, 2 марта.

Речь идет о Заречном (услуги предоставлялись по адресу: ул. Заречная, 1) и Городище (ул. Советская, 11).

Причина - оптимизация структуры областного управления.

«Прекращение деятельности обособленных подразделений не приведет к снижению доступности получения государственных услуг, предоставляемых налоговыми органами», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что большинство из них можно получить в электронной форме или при посещении многофункциональных центров.