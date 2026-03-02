В Пензенской области сохранится пасмурная погода

Общество

В Пензенской области сохранится пасмурная погода
Печать
Telegram

На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится пасмурная погода. Причина - пониженный фон атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Временами будут идти осадки смешанного характера. Температурный режим понизится до слабых морозов ночью, а днем повысится до положительных значений», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, подобные синоптические условия окажутся благоприятными для образования гололеда.

Ранее глава Пензы Олег Денисов поручил направить все силы на борьбу с гололедом: очищать тротуары до асфальта и организовать отвод воды с пешеходных зон, чтобы людям было комфортно передвигаться.

«Жители обращаются, что во дворах скользко, и их жалобы справедливы», - отметил он на совещании в городской администрации в понедельник, 2 марта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!