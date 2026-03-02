На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области сохранится пасмурная погода. Причина - пониженный фон атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Временами будут идти осадки смешанного характера. Температурный режим понизится до слабых морозов ночью, а днем повысится до положительных значений», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, подобные синоптические условия окажутся благоприятными для образования гололеда.

Ранее глава Пензы Олег Денисов поручил направить все силы на борьбу с гололедом: очищать тротуары до асфальта и организовать отвод воды с пешеходных зон, чтобы людям было комфортно передвигаться.

«Жители обращаются, что во дворах скользко, и их жалобы справедливы», - отметил он на совещании в городской администрации в понедельник, 2 марта.