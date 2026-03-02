С 1 марта 2026 года изменился крайний срок оплаты коммунальных услуг. Теперь вносить ее необходимо до 15-го числа месяца, следующего за истекшим.

Первый замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Кузнецов на брифинге 2 марта подчеркнул: оплатить квитанции за февраль нужно до 15 марта.

Ранее замглавы регионального министерства ЖКХ и ГЗН Дмитрий Герасимов заявлял, что квитанции с новым крайним сроком оплаты придут жителям Пензенской области в апреле. А февральские счета, которые потребители получат в марте, нужно будет оплатить как прежде - с 20-го по 25-е. Однако данные изменились.

20 февраля вышли разъяснения федерального Минстроя. В них указано: платежные документы за февраль должны поступить до 5 марта, оплатить их необходимо до 15 марта.

«Показания счетчиков можно передавать до 25-го числа месяца, следующего за расчетным, но удобно делать это до 15-го числа», - добавил Андрей Кузнецов.

До 1 марта 2026 года жители большинства многоквартирных домов Пензенской области обязаны были перечислять деньги за ЖКУ до 25-го числа месяца, следующего за истекшим.