Маршрут № 27 в Пензе продлен до остановки «Пензарыба»

Схема движения маршруток № 27 в областном центре продлена до остановки «Пензарыба», сообщили горожане в редакцию PenzaInform.ru.

Ранее микроавтобусы курсировали между ТЦ «Мега Пенза» и мясоптицекомбинатом.

«Таким образом, в микрорайон Совхоз Победа вернулся общественный транспорт - спустя несколько месяцев после того, как летом 2025 года был закрыт маршрут № 5к», - отметил один из пассажиров.

В качестве подтверждения своих слов он прислал фотографию маршрутки № 27, на указателе которой написано, что она следует до остановки «Пензарыба».

Планы продлить схему маршрута № 27 были обнародованы ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в мае 2025 года в ответ на жалобы горожан на отсутствие нормального транспортного сообщения с районом Совхоза Победа.