Обнародован график перечисления пенсий и пособий в марте

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в марте.

3-го числа получателям поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Ежемесячную выплату из материнского капитала проведут 5 марта. Пособие по уходу за детьми до полутора лет перечислят 6-го числа - на 2 дня раньше обычного.

«Пенсии жителям Пензенской области будут выплачены без изменений: 5, 13 и 23 марта, согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - отметили в СФР.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.