Пензенские заключенные изготовили мебель для психбольницы

Заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 в Пензе (поселок Лесной), изготовили мебель для областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова.

Это компьютерные столы, шкафы и подкатные тумбы.

Общая сумма контракта, заключенного с медицинским учреждением, превысила 363 000 рублей, уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

«Такое сотрудничество способствует не только обеспечению нужд государственных учреждений качественной продукцией, но и трудовой адаптации осужденных, их ресоциализации и подготовке к жизни после освобождения», - отметили в ведомстве.

Колония № 4 также специализируется на выпуске швейной продукции и изделий из металла.