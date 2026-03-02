В травмпункте на ул. Пионерской снова принимают пациентов

В Пензе возобновил работу травматологический пункт на Пионерской, 4, сообщили в областном минздраве в понедельник, 2 марта.

«Травмпункт в настоящее время работает в обычном режиме. Все возникшие коммунальные неисправности оперативно устранены. Прием пациентов осуществляется круглосуточно и в полном объеме», - проинформировали в министерстве.

О закрытии травмпункта на Пионерской было объявлено 28 февраля. В качестве причины минздрав указывал «аварийную ситуацию коммунального характера».

Пока подразделение не работало, пациентов принимали в травматологическом пункте больницы № 6 имени Г. А. Захарьина на улице Стасова.

Травмпункты у пензенцев особенно востребованны в период гололеда.