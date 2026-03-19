Для двух скверов в центре Пензы заказали новые скамейки и урны

В Пензе для общественных мест изготовят 31 скамейку с коваными элементами и 20 урн. Объекты благоустройства обойдутся в 3 280 000 рублей.

20 лавочек и 13 урн установят в сквере «Кукушка», 11 и 7 - в сквере Дениса Давыдова.

Все заказанное должно быть поставлено в течение 30 рабочих дней после заключения договора с изготовителем.

Габаритные размеры скамеек следующие: длина - 1 800 мм, высота - 900 мм, ширина - 765 мм, глубина посадочного места - 450 мм, высота сиденья - 440 мм.

Они должны быть выполнены из стального каркаса и деревянного настила палисандрового цвета, пригодного для всепогодных условий.

Урны будут черные, с оцинкованным ведром внутри.

Гарантийный срок на объекты составит 2 года, уточняется на портале госзакупок.

В прошлые годы пензенцы нередко жаловались на недостаточное количество скамеек и урн в центре города, что доставляло неудобство и приводило к антисанитарии.