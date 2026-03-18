Людей с расстройствами психики не примут на службу по контракту

В Минобороны решили уточнить список противопоказаний для службы по контракту для лиц, признанных ограниченно годными, в части психических расстройств. Проект приказа опубликован портале проектов нормативных правовых актов.
В документе перечислены расстройства:
- органические (бредовое, тревожное, кататоническое, аффективное, диссоциативное) и связанные с ними легкие когнитивные нарушения;
- психики и поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- хронические бредовые, шизотипические, шизоаффективные, хронические аффективные, шизофрения;
- обсессивно-компульсивные (ОКР), тревожные, диссоциативные (конверсионные), посттравматическое стрессовое (ПТСР), фобии;
- эмоциональные и поведенческие, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, умственная отсталость.
В действующей версии приказа, изданного в декабре 2025 года содержится только обобщенная формулировка «психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ».
В феврале министр обороны Андрей Белоусов подписал другой приказ, обновляющий перечень болезней, которые препятствуют заключению контракта. В него внесены, в частности, диабет (в целом, а не только I типа), болезни и врожденные аномалии кровеносной системы, последствия травм, болезни органов зрения и слуха.