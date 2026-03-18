Людей с расстройствами психики не примут на службу по контракту

В Минобороны решили уточнить список противопоказаний для службы по контракту для лиц, признанных ограниченно годными, в части психических расстройств. Проект приказа опубликован портале проектов нормативных правовых актов.

В документе перечислены расстройства:

- органические (бредовое, тревожное, кататоническое, аффективное, диссоциативное) и связанные с ними легкие когнитивные нарушения;

- психики и поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ;

- хронические бредовые, шизотипические, шизоаффективные, хронические аффективные, шизофрения;

- обсессивно-компульсивные (ОКР), тревожные, диссоциативные (конверсионные), посттравматическое стрессовое (ПТСР), фобии;

- эмоциональные и поведенческие, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, умственная отсталость.

В действующей версии приказа, изданного в декабре 2025 года содержится только обобщенная формулировка «психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ».

В феврале министр обороны Андрей Белоусов подписал другой приказ, обновляющий перечень болезней, которые препятствуют заключению контракта. В него внесены, в частности, диабет (в целом, а не только I типа), болезни и врожденные аномалии кровеносной системы, последствия травм, болезни органов зрения и слуха.

