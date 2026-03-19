В Пензу поступили детские вакцины от ветряной оспы и менингита

В прививочные кабинеты детских поликлиник Пензы поступили вакцины «Менактра» и «Варилрикс». Это препараты от менингококковой инфекции и ветряной оспы соответственно.

Прививки от этих заболеваний не входят в нацкалендарь. Иммунизации подлежат дети из групп риска, отметили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Пензы.

Поступившая партия «Менактры» рассчитана на однократное введение детям с 2 лет. Прививку могут сделать:

- воспитанникам стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием;

- детям 2-5 лет, проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах;

- детям 2-5 лет с иммунодефицитом;

- подросткам 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе).

Препарат «Варилрикс» вводится двукратно. Вакцинацию могут пройти:

- дети, поступающие в детские дошкольные учреждения, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой;

- воспитанники стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием;

- дети, привитые однократно, не завершившие полный курс вакцинации.

По вопросам иммунизации этими препаратами нужно обратиться к участковым педиатрам, прививочными днями являются вторник и четверг, добавили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».