В Пензу поступили детские вакцины от ветряной оспы и менингита

Общество

Печать
Max

В прививочные кабинеты детских поликлиник Пензы поступили вакцины «Менактра» и «Варилрикс». Это препараты от менингококковой инфекции и ветряной оспы соответственно.

Прививки от этих заболеваний не входят в нацкалендарь. Иммунизации подлежат дети из групп риска, отметили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Пензы.

Поступившая партия «Менактры» рассчитана на однократное введение детям с 2 лет. Прививку могут сделать:

- воспитанникам стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием;

- детям 2-5 лет, проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах;

- детям 2-5 лет с иммунодефицитом;

- подросткам 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе).

Препарат «Варилрикс» вводится двукратно. Вакцинацию могут пройти:

- дети, поступающие в детские дошкольные учреждения, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой;

- воспитанники стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием;

- дети, привитые однократно, не завершившие полный курс вакцинации.

По вопросам иммунизации этими препаратами нужно обратиться к участковым педиатрам, прививочными днями являются вторник и четверг, добавили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!