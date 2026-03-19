Ахунское и Чаадаевское лесничества проверят на радиацию

В 2026 году специалисты проведут радиационное обследование в Ахунском и Чаадаевском лесничествах, рассказали в региональном минлесхозе.

Площадь, которую проверят, составит 5 530 га.

«Специалисты-радиологи измерят уровень цезия-137 и определят снижение плотности загрязнения земель», - пояснили в минлесхозе.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы обойдутся в 1 млн 50 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - до 30 октября.

Радиационное обследование лесов необходимо, чтобы обеспечить безопасность населения и сохранить его здоровье.

В прошлом году на радиоактивное загрязнение проверили 3 000 га лесного фонда. Специалисты работали в Ломовском и Ильминском участковых лесничествах Большевьясского лесничества.

Проверка показала, что все земли находятся в чистой зоне.