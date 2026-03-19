Отключения света 20 марта: адреса в Ахунах, Арбекове, на Шуисте

В пятницу, 20 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Ахунах, на проспекте Строителей и на Шуисте.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ботаническая, 6, 8, 10, 14/8, 18;

- ул. Вильямса, 1/10, 1а, 2/8, 3-11, 13-19 (нечетные), 21/13;

- ул. Входная, 2, 2Б, 3, 5;

- ул. Грибоедова, 23-43 (нечетные);

- ул. Зеленая, 1-14, 16а, 20;

- ул. Институтская, 3, 5, 7;

- ул. Коннозаводская, 12-22 (четные), 26, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 35а, 37, 41, 43, 45, 45г, уч. 472;

- ул. Мечникова, 17, 30, 32, 34, 36;

- ул. Школьная, 1, 1а, 1Б, 2, 4, 6, 14а;

- ул. Ягодная, 13-18, 20-24 (четные), 25, 27, 28, 28а, 31-36, 40, 41, 42-52 (четные);

- 1-й Ягодный пр-д, 3, 4, 6; 2-й Ягодный пр-д, 3-7, 39/1;

- ул. Ягодная/Зеленая, 19/20.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 154, 156, 156а, 158, 160 на проспекте Строителей.

С 13:00 до 15:30 электричество отключат по адресам:

- пр-д Будашкина, 55-67 (нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94, 96, 98, 100;

- ул. Будашкина, 33, 35, 37-57, 60-70 (четные);

- 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные); 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, стр. 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48; 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28; 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные); 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;

- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164;

- ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.