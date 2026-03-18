19 марта погода в Пензенской области останется комфортной

19 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -1...-6 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +4...+9. К ночи на пятницу снова похолодает до -1...-6.

На протяжении суток ветер будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием антициклона, сохранится комфортная, без осадков, погода.

В народном календаре 19 марта - Константиновы круги. В это день было принято следить за птицами: прилетевшие ласточки несли, как считалось, на своих крыльях весну, а громкий стук дятлов предвещал затяжные холода.

