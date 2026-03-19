В регионе сократилось число случаев телефонного мошенничества

В регионе сократилось число случаев телефонного мошенничества
По итогам января-февраля в Пензенской области на 26% снизилось число преступлений с использованием ИТ-технологий: с 833 (за те же месяцы 2025-го) до 618.

За 2 первых месяца в регионе зарегистрировали 73 кражи (107 - за аналогичный период прошлого года), 265 случаев мошенничества (370), 10 - вымогательства (6), 58 преступлений, связанных со сбытом или производством наркотиков (67), 129 - с неправомерным доступом к компьютерной информации (162).

Общая доля криминальных деяний с использованием ИТ-технологий в числе зарегистрированных в регионе преступлений составила 39% (42%).

«Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам за 2 месяца 2026 года составил 6 млн 387 тыс. рублей; по приостановленным - 126 млн 982 тыс. рублей», - рассказали в областной прокуратуре.

Злоумышленники добровольно возместили пострадавшим 1 млн 636 тыс. рублей. Правоохранители изъяли имущество на сумму 4 млн 383 тыс. рублей и наложили арест на имущество стоимостью 1 млн 637 тыс. рублей.

«Раскрываемость преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, возросла на 21% (15%)», - добавили в прокуратуре.

