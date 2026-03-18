В Пензе состоялся очный этап конкурса «Воспитатель года»
В Пензе прошел очный этап городского конкурса «Воспитатель года - 2026». Мероприятие состоялось на базе детского сада № 142 «Мечта».

В борьбу за звание лучшего воспитателя вступили:

– Наталья Ивашкина (филиал № 1 детского сада № 120 «Соловушка»);

– Елена Колоскова (детский сада № 139 «Березка»);

– Ирина Малышева (филиал № 2 «Новые сады» детского сада № 122 «Малыш»);

– Елена Шило (детский сад № 137 «Веснушки»);

– Ирина Шуванова (детский сад № 124 «Гномик»);

– Анастасия Цыпилина (филиал № 4 «Реченька» детского сада № 52 «Полянка»).

На очном этапе участницы конкурса показали развивающие игровые занятия с детьми и провели мастер-классы.

Жюри оценило оригинальность подходов, взаимодействие воспитателей с детьми, владение современными методиками.

«Конкурсанты проявили высокий уровень профессионализма и креативности, что создало позитивную и вдохновляющую атмосферу для детей», - отметили в городском управлении образования.

Награждение победителей пройдет 24 марта в 14:00 в школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина.

