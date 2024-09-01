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Общество

Объявлена дата запуска больших автобусов в Ахуны и Засурье

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В поселок Засурье через микрорайон Ахуны в будние дни будут ходить 13 новых автобусов большой вместимости.

В выходные на линию намерены выпускать 10 автобусов.

О запуске маршрута Совхоз-Техникум - Засурье с понедельника, 2 сентября, на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор.

Объявлена дата запуска больших автобусов в Ахуны и Засурье

«По графику интервал движения автобусов в часы пик не превышает 12 минут», - отметил глава региона.

Все машины выпущены в 2024 году. Они приспособлены для перевозки маломобильных граждан, оборудованы системой климат-контроля, а также информаторами, объявляющими остановки.

Жители Пензы, а особенно студенты аграрного университета, давно просили чиновников увеличить количество автобусов, которые едут в Ахуны и обратно. Горожане жаловались, что очень сложно уехать в микрорайон, интервал между машинами большой, часто салоны маршруток были переполнены.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
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