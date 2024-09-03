Опубликован график движения автобуса № 93

03.09.2024 | 12:05

Жителей Пензы волнует расписание движения автобусов большой вместимости № 93, которые с 2 сентября начали перевозить пассажиров между микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье.

Ранее сообщалось, что в будни на линии станут работать 13 машин, в выходные - 10. Интервал движения в часы пик не должен превышать 12 минут.

Однако во вторник, 2 сентября, житель областного центра Евгений Ш. на странице губернатора пожаловался, что прождал автобус на остановке «Ул. Ленинградская» с 8:30 до 8:52.

«За это время проехали 2 автобуса № 130, 2 троллейбуса № 8. Просьба уточнить расписание 93-го маршрута», - написал он.

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области откликнулись на просьбу и опубликовали график движения.

В рабочие дни время отправления от остановки «Совхоз-Техникум» - 5:55, 6:07, 6:19, 6:31, 6:43, 6:55, 7:07, 7:21, 7:33, 7:45, 7:57, 8:09, 8:21, 8:35, 8:47, 8:59, 9:11, 9:23, 9:35, 9:47, 10:01, 10:13, 10:25, 10:37, 10:49, 11:01, 11:27, 11:45, 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:57, 13:11, 13:23, 13:35, 13:47, 13:59, 14:11, 14:25, 14:37, 14:49, 15:01, 15:13, 15:25, 15:37, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:05, 17:17, 17:29, 17:41, 17:53, 18:05, 18:17, 18:31, 18:43, 18:55, 19:07, 19:19, 19:31, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:20.

Время отправления по будням от остановки «Засурье» - 5:56, 6:08, 6:20, 6:32, 6:44, 6:56, 7:10, 7:22, 7:34, 7:46, 7:58, 8:10, 8:22, 8:36, 8:48, 9:00, 9:12, 9:24, 9:36, 9:50, 10:02, 10:14, 10:26, 10:38, 10:50, 11:02, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52, 12:04, 12:16, 12:42, 13:00, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00, 14:12, 14:26, 14:38, 14:50, 15:02, 15:14, 15:26, 15:40, 15:52, 16:04, 16:16, 16:28, 16:40, 16:52, 17:06, 17:18, 17:30, 17:42, 17:54, 18:06, 18:20, 18:32, 18:44, 18:56, 19:08, 19:20, 19:32, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:20.

Также наряду с автобусами большой вместимости маршрут № 93 будут обслуживать микроавтобусы.