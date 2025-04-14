В Белинском районе диабетики не могли получить тест-полоски

14.04.2025 | 20:33

В Белинском районе людей, страдающих диабетом, не обеспечивали средствами диагностики. Дело дошло до суда.

После прокурорской проверки выяснилось, что пациентам Белинской районной больницы, имеющим право получать тест-полоски для глюкометра бесплатно, не выписывали соответствующие рецепты.

Прокурор просил обязать Министерство здравоохранения Пензенской области обеспечить жителей необходимыми средствами, а больницу – вовремя выдавать людям рецепты.

«Судом исковые требования прокурора удовлетворены», - сообщили в Белинском районном суде.

Ранее в Заречном женщине с диабетом также пришлось добиваться положенных тест-полосок. В медсанчасти объяснили, что расходных материалов нет, потому что программа недостаточно финансируется и денег на региональных льготников не хватает.