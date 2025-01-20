50 диабетиков получили положенное по закону благодаря прокурору

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры еще 50 диабетиков обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями, которые им не выдавали вопреки закону.
Речь идет о жителях Нижнего Ломова, Шемышейки, Каменки, Никольска и Бессоновки. Им в течение 2024 года несвоевременно выдавали необходимое: тест-полоски, иглы, сахароснижающие препараты.
В декабре прокурор внес представление министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.
Права 50 граждан были восстановлены - они получили положенные лекарства и медизделия.
«За ненадлежащее исполнение обязанностей 7 должностных лиц региональных медицинских учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
В регионе в 2024 году при прохождении диспансеризации выявили 1 690 новых случаев сахарного диабета.
По данным Пензастата, в 2023-м в области выросла смертность от диабета: скончались 705 человек (в 2022-м - 359).
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