50 диабетиков получили положенное по закону благодаря прокурору

20.01.2025 | 12:23

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры еще 50 диабетиков обеспечили лекарствами и медицинскими изделиями, которые им не выдавали вопреки закону.

Речь идет о жителях Нижнего Ломова, Шемышейки, Каменки, Никольска и Бессоновки. Им в течение 2024 года несвоевременно выдавали необходимое: тест-полоски, иглы, сахароснижающие препараты.

В декабре прокурор внес представление министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву.

Права 50 граждан были восстановлены - они получили положенные лекарства и медизделия.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей 7 должностных лиц региональных медицинских учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В регионе в 2024 году при прохождении диспансеризации выявили 1 690 новых случаев сахарного диабета.

По данным Пензастата, в 2023-м в области выросла смертность от диабета: скончались 705 человек (в 2022-м - 359).