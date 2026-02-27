В Пензенской области за 3 месяца выявили всего 4 поддельные банкноты

В Пензенской области за 3 месяца выявили всего 4 поддельные банкноты
За последний квартал 2025 года в Пензенской области выявили 4 банкноты с признаками подделки, рассказали в Отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

Фальшивыми оказались две купюры номиналом 5 000 рублей и по одной - номиналом 1 000 и 500 рублей.

«Число фальшивых денежных знаков в регионе продолжает сокращаться. Для сравнения: в октябре - декабре 2024 года в банковском секторе Пензенской области выявлено 14 банкнот с признаками подделки», - уточнили в отделении.

По России в 2025 году наблюдалась та же тенденция. Количество фальшивых купюр снизилось на 20% - до 6 565 штук. «На 1 миллион банкнот в обращении приходилась всего 1 фальшивка», - уточнили в Центробанке.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 000 рублей (4 057 штук) и 1 000 рублей (2 005).

