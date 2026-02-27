В Пензенской области с 1 марта изменится время продажи алкоголя

Общество

В Пензенской области с 1 марта изменится время продажи алкоголя
Печать
Telegram

В Пензенской области с воскресенья, 1 марта, вступит в силу закон о запрете розничной продажи алкоголя с 8:00 до 10:00 и с 22:00 до 23:00. То есть его нельзя будет приобрести с 22:00 до 10:00.

Также с этого числа введут полный запрет на продажу спиртного в стационарных торговых объектах, которые расположены в помещениях, находящихся в подвальных, подземных, цокольных этажах многоквартирных домов.

Исключение сделано только для общепита.

Документ приняли депутаты регионального Заксобра 18 июня 2025 года. Отмечалось, что эти запреты должны снизить масштабы употребления алкоголя жителями области.

Согласно данным областного правительства, в 2025 году в регионе потребление спиртного на душу населения составило 10,81 л. Планируется к 2030-му снизить показатель до 10,22 л.

До 1 марта алкоголь в пензенских магазинах могут продавать с 8:00 до 23:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алкоголь магазин закон
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!