В Пензенской области с 1 марта изменится время продажи алкоголя

В Пензенской области с воскресенья, 1 марта, вступит в силу закон о запрете розничной продажи алкоголя с 8:00 до 10:00 и с 22:00 до 23:00. То есть его нельзя будет приобрести с 22:00 до 10:00.

Также с этого числа введут полный запрет на продажу спиртного в стационарных торговых объектах, которые расположены в помещениях, находящихся в подвальных, подземных, цокольных этажах многоквартирных домов.

Исключение сделано только для общепита.

Документ приняли депутаты регионального Заксобра 18 июня 2025 года. Отмечалось, что эти запреты должны снизить масштабы употребления алкоголя жителями области.

Согласно данным областного правительства, в 2025 году в регионе потребление спиртного на душу населения составило 10,81 л. Планируется к 2030-му снизить показатель до 10,22 л.

До 1 марта алкоголь в пензенских магазинах могут продавать с 8:00 до 23:00.