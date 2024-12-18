Стала известна причина замены звезды на главной елке Пензы

В Пензе больше не будут использовать старое украшение для верхушки главной городской елки. Его окончательно заменила копия кремлевской звезды.
«Что будет со старой звездой, которая раньше украшала елку на площади Ленина?» - поинтересовался горожанин у сетевого издания «ПензаИнформ».
На его вопрос ответили в управлении культуры Пензы.
«В связи с неисправностью макушки «Роза ветров» данное новогоднее украшение заменено на пятиконечную звезду, которая является точной копией кремлевских», - сообщили в управлении.
В основе нового декора - стальной каркас, покрытый белоснежной эмалью. Внешний контур и узор сделаны из легкого и прочного алюминиево-композитного материала.
Стекла в новинке искусственные, они безопасны и практичны. Внутри украшения - светодиодные водонепроницаемые кластеры, поэтому звезда будет ярко и равномерно светиться в темноте.
Новый декор установили на главную елку Пензы 9 декабря. Размер украшения - 1 380 мм × 1 550 мм.
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