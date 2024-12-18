Стала известна причина замены звезды на главной елке Пензы

18.12.2024 | 15:10

В Пензе больше не будут использовать старое украшение для верхушки главной городской елки. Его окончательно заменила копия кремлевской звезды.

«Что будет со старой звездой, которая раньше украшала елку на площади Ленина?» - поинтересовался горожанин у сетевого издания «ПензаИнформ».

На его вопрос ответили в управлении культуры Пензы.

«В связи с неисправностью макушки «Роза ветров» данное новогоднее украшение заменено на пятиконечную звезду, которая является точной копией кремлевских», - сообщили в управлении.

В основе нового декора - стальной каркас, покрытый белоснежной эмалью. Внешний контур и узор сделаны из легкого и прочного алюминиево-композитного материала.

Стекла в новинке искусственные, они безопасны и практичны. Внутри украшения - светодиодные водонепроницаемые кластеры, поэтому звезда будет ярко и равномерно светиться в темноте.

Новый декор установили на главную елку Пензы 9 декабря. Размер украшения - 1 380 мм × 1 550 мм.