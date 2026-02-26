«Переезд чата»: мошенники уводят телеграм-аккаунты россиян

В России мошенники стали активно использовать схему «угона» телеграм-аккаунтов через «переезд чата».

«В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку», - поясняет телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Поскольку сейчас многие сообщества действительно меняют платформу, подобные объявления вызывают у россиян доверие.

«Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат. После перехода пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом «подтверждения участия» запрашивает номер телефона и код из SMS», - предупреждает «Вестник Киберполиции России».

Как только злоумышленники получают код, они «уводят» аккаунт. После этого он используется для дальнейших атак.