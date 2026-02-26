«Переезд чата»: мошенники уводят телеграм-аккаунты россиян

Общество

«Переезд чата»: мошенники уводят телеграм-аккаунты россиян
Печать
Telegram

В России мошенники стали активно использовать схему «угона» телеграм-аккаунтов через «переезд чата».

«В рабочих или локальных чатах - как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, - публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку», - поясняет телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Поскольку сейчас многие сообщества действительно меняют платформу, подобные объявления вызывают у россиян доверие.

«Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат. После перехода пользователь попадает в мошеннический бот, который под предлогом «подтверждения участия» запрашивает номер телефона и код из SMS», - предупреждает «Вестник Киберполиции России».

Как только злоумышленники получают код, они «уводят» аккаунт. После этого он используется для дальнейших атак.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мессенджер интернет мошенничество
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!