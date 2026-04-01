2 апреля жителей Городища ждут перебои в телевещании

В четверг, 2 апреля, в Городище возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями.

Речь идет о промежутке с 10:00 до 16:00, уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Причиной станут плановые профилактические работы на средствах вещания.

Будут прерываться трансляции программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса, а также радиостанции «Радио России».

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».