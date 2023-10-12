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Общество

В Заречном торжественно откроют храм Серафима Саровского

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В Заречном в воскресенье, 15 октября, состоится торжественное открытие храма Серафима Саровского.

На данный момент культовое строение – самое большое в закрытом городе. Храм возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го, а первое богослужение состоялось 4 августа того же года.

Деньги на строительство зареченцы жертвовали с 2010-го. Удалось собрать около 20 млн рублей.

Храм хотели открыть ко Дню города, который отпраздновали 2 сентября, однако отделочные работы на объекте к тому моменту не успели завершить.

Как сообщает портал «Город Z», освящение храма начнется в 8:30, а светские мероприятия на его территории - в 11:00.

«Возглавят службу митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и митрополит Калининградский и Балтийский, тоже Серафим, патриарший Калининградской монополии. Два владыки совершат литургию. По окончании службы будет награждение патриаршими медалями и орденами меценатов, которые потрудились во благо строительства нашего храма», - рассказал иерей Виктор Сторожев.

Также запланированы мастер-классы по русским народным промыслам, концерт. Гостей праздника угостят различными блюдами.

Фото vk.com/zarechchristmas.

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Источник — gorodz.info
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