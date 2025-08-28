Общество

«Варикоза нет»: флебологи ждут пензенцев на обследование вен ног

С возрастом вены ног становятся более уязвимыми. Жаркое лето часто усугубляет их состояние, появляются отеки, чувство тяжести и дискомфорт. Для людей старшего поколения все это - сигнал, что пора обратиться к специалисту.

Сосудистая сеточка, выпирающие вены, отеки или тяжесть в ногах - первые признаки варикоза. Их нельзя игнорировать, поскольку болезнь может развиваться быстро и приводить к серьезным осложнениям.

У людей старше 40 лет из-за варикоза высок риск образования тромбов, развития тромбоэмболии (состояния, которое может угрожать жизни), появления незаживающих язв на ногах. Поэтому так важно вовремя пройти обследование и начать лечение.

Сентябрь - хорошее время, чтобы спасать ноги после жаркого лета. Пройти комплексную диагностику можно в клинике «Варикоза нет». С 1 по 7 сентября в медицинской организации запланированы Дни здоровья *. Стоимость приема флеболога, во время которого сделают УЗИ вен ног, составит всего 650 рублей, а для пенсионеров - 500 рублей.

Кроме того, клиника предлагает 30 квот на лазерное лечение варикоза: 40 000 рублей - на одной ноге, 80 000 рублей - на двух.

Комплексное флебологическое обследование включает в себя:

- консультацию опытного хирурга-флеболога;

- осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног.

«Варикоза нет»: флебологи ждут пензенцев на обследование вен ног

Если болезнь выявлена на ранней стадии, то удастся обойтись консервативной терапией. В более запущенных случаях потребуется лазерная процедура.

Начав лечение варикоза сейчас, можно воспользоваться всеми преимуществами ранней осени. Приятная погода способствует быстрому восстановлению, а прохлада уменьшает риск осложнений.

Запись на прием - по телефону +7(8412)210-668 или на сайте varikozanet-58.ru.

Адрес клиники: г. Пенза, ул. Водопьянова, 1.

* Акция действует с 1.09.2025 по 7.09.2025. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7(8412)210-668. ООО «Варикоза нет», лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Заказчик - ООО «Варикоза нет», ИНН 5902044502.

