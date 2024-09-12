В Заводском районе стало меньше наркорекламы

12.09.2024 | 21:29

В среду, 11 сентября, в Заводском районе Пензы стало меньше пронаркотических надписей. Их закрасили в рамках операции «Мак-2024».

На борьбу с рекламой запрещенных веществ вышли сотрудники районной и городской администраций. Они вооружились баллончиками с краской и отправились в рейд по улицам Беляева, Докучаева и Циолковского.

Всего было закрашено 75 надписей.

При этом специалисты вновь использовали черный цвет, который жителям города не по душе. Пензенцы не раз выражали непонимание, почему нельзя бороться с рекламой краской, подобранной в тон. Ведь на светлых поверхностях остаются темные пятна.

На вопросы горожан по поводу выбора колера отвечали в мэрии.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

При этом в июне в Октябрьском районе Пензы для борьбы с наркорекламой выбрали новый цвет - желтый.