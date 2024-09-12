Сетевое издание|18+|Пятница|13 сен 2024|00:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заводском районе стало меньше наркорекламы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 11 сентября, в Заводском районе Пензы стало меньше пронаркотических надписей. Их закрасили в рамках операции «Мак-2024».

На борьбу с рекламой запрещенных веществ вышли сотрудники районной и городской администраций. Они вооружились баллончиками с краской и отправились в рейд по улицам Беляева, Докучаева и Циолковского.

Всего было закрашено 75 надписей.

В Заводском районе стало меньше наркорекламы

При этом специалисты вновь использовали черный цвет, который жителям города не по душе. Пензенцы не раз выражали непонимание, почему нельзя бороться с рекламой краской, подобранной в тон. Ведь на светлых поверхностях остаются темные пятна.

На вопросы горожан по поводу выбора колера отвечали в мэрии.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

При этом в июне в Октябрьском районе Пензы для борьбы с наркорекламой выбрали новый цвет - желтый.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте