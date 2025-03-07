В Пензе проверили работу маршруток № 34 в час пик

07.03.2025 | 11:06

В Пензе проверили еще один маршрут общественного транспорта, на который поступают многочисленные жалобы от пассажиров, - № 34, курсирующий между улицами Зеленодольской и Егорова (КПД).

В четверг, 6 марта, в утренний час пик члены общественного совета при областном минстрое отслеживали интервалы движения машин на остановке «Ул. Совхозная» (улица 40 лет Октября).

Во время мониторинга было выявлено несоблюдение графика: вместо положенных 7 минут ожидать приходилось порой до 32. Из-за задержек число пассажиров в салонах превышало норму.

Для исправления ситуации минстрой поручил перевозчику увеличить количество машин на маршруте. Также рекомендовано оперативно принимать меры по замене микроавтобусов, сошедших с рейса из-за поломок.

«С водительским составом провести работу в части недопущения нарушения правил дорожного движения и культуры общения с пассажирами», - озвучили еще одно поручение в пресс-службе министерства.

Ранее подобным образом проверили работу автобусов № 70 в вечернее время. За ненадлежащее исполнение требований государственного контракта перевозчику выписали штраф.